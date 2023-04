Tak zamiokulkas wypuści nowe liście. Trik z dodaniem tego nawozu do doniczki sprawi, że będzie rósł jak szalony [27.04.2023]

Zamiokulkas - piękny i łatwy w uprawie

Gdy twój zamiokulkas zaczyna podupadać i źle wyglądać, odpadają mu liście, łodygi schną i brązowieją, to najwyższy czas się o niego zatroszczyć. Choć ta roślina nie wymaga wiele wysiłku i nadaje się nawet dla tych osób, które nie mają ręki do kwiatów , nawet ona w końcu zareaguje na złe warunki i niewłaściwą pielęgnację.

Zamiokulkas żółknie i nie wypuszcza liści

Najlepszy i tani nawóz dla zamiokulkasa

Jeśli twój zamiokulkas nie wypuszcza też nowych liści, prawdopodobnie ma za mało składników odżywczych. W takiej sytuacji koniecznie wypróbuj ten prosty sposób na nawóz. Ten nawóz do kwiatów jest tani i skuteczny. W dodatku przygotujesz go samodzielnie w domu. To ekologiczny i prosty sposób, który daje spektakularne efekty.