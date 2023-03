Tak zaoszczędzisz na zakupach spożywczych. Trwałe produkty warto kupować przez internet

- Realizacja zaleceń zdrowego żywienia może mniej obciążać nasz budżet, gdy staniemy się bardziej świadomymi konsumentami - uważa NCEŻ. - Warto podejść do swojej diety rozsądnie: planować posiłki, a także korzystać z ekonomicznych rozwiązań. Dobrze jest nieustannie poszerzać wiedzę na temat odpowiedniego przechowywania produktów spożywczych, a także przygotowywania posiłków w duchu less i zero waste.

Ile żywności marnuje się w Polsce?

Bo chociaż ceny rosną, na świecie, w tym w Polsce, marnuje się mnóstwo żywności. - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations) alarmuje, że każdego roku na świecie marnowana jest aż 1/3 wyprodukowanej żywności, co w przeliczeniu wynosi aż 1,3 miliarda ton! - podaje NCEŻ. - Z polskich badań prowadzonych w ramach programu PROM wynika, że marnowanie żywności dotyczy w dużej mierze gospodarstw domowych – prawie 3 mln ton rocznie. W ciągu tygodnia w polskich gospodarstwach wyrzucanej jest prawie 3,9 kg żywności. Marnowanie produktów spożywczych wpływa niekorzystnie na stan środowiska naturalnego – dochodzi do wykorzystania i marnowania surowców naturalnych. Wpływa również istotnie na generowanie kosztów dotyczących bezpośrednio konsumentów – marnując żywność marnujemy wydane pieniądze.