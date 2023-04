Nie wolno marnować żywności. Wszystkie odpady mają znaczenie. Komisja Europejska ogłosiła 23 zalecenia

W 2022 roku na świecie zmarnowało się około 1,3 mld ton żywności, ok. 140 mln w Unii Europejskiej, w Polsce ok. 5 mln ton. Ponad połowa odpadów żywnościowych powstała w domach, najczęściej były to chleb, owoce, warzywa, wędliny i produkty mleczne. W większości za powód wyrzucania jedzenia wskazywano zepsucie pokarmów, przekroczenie daty ważności, ale ¼ odpadów trafiła na śmietnik przez za duże zakupy, albo brak pomysłu na wykorzystanie nadmiaru jedzenia.

Komisja Europejska przyjrzała się unijnym przepisom i po panelu obywatelskim z udziałem 150 osób podjęła 23 zalecenia. Wpisują się one w podjętą przez KE w 2020 r. strategię „od pola do stołu”.