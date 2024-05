Taka będzie pogoda na Kujawach i Pomorzu w najbliższych dniach. Znowu będą burze!

Najbardziej nagłośnione przez media przykłady takich burz mieliśmy w ostatnich dniach w Gnieźnie i Toruniu, ale były też inne, chociaż w mniejszej skali.

- Ciepła, na szczęście nieupalna aura, ma nam towarzyszyć w regionie do początku czerwca. W najcieplejszych dniach słupek rtęci w termometrach lekko przekroczy 25 kreskę, a w pozostałych dniach temperatura będzie wahać się od 21 do 23. Ciepłe są i będą także noce i poranki - od 12 do 16 – informuje nas bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.