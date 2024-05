Taka jest najlepsza karma dla psa. Takich składników należy szukać w karmie - ważne jest nie tylko mięso [7.05.2024] Joanna Gólczyńska

Aby nasze czworonogi były zdrowe i silne, należy podawać im wartościową i bogatą w składniki odżywcze karmę. Wybór na rynku jest ogromy i bez odpowiedniej wiedzy, bardzo łatwo się pogubić. W galerii podpowiadamy, na co zwracać uwagę wybierając pokarm dla swojego pupila. pixabay Zobacz galerię (10 zdjęć)

Najlepsza karma dla psa to produkt zbilansowany - powinien zawierać odpowiednią proporcję mięsa do warzyw i węglowodanów. Zdecydowanie smaczniejszym i zdrowszym wyborem dla czworonoga będzie karma tzw. "mokra" niż suche chrupki. Jej cena jest jednak wyższa. Mimo to warto wprowadzić ją nawet w niedużych ilościach, by urozmaicić pupilowi dietę. Oto lista składników, które powinna zawierać dobra karma dla psów.