Zawody sportowo - pożarnicze OSP gminy Grudziądz. Mamy wyniki. Zobacz zdjęcia i wideo

- Celem zawodów jest utrzymanie wysokiej sprawności strażaków jeśli chodzi o seniorów oraz integracja poszczególnych jednostek z terenu gminy Grudziądz - mówi mł. bryg. Paweł Korgol oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. I kontynuuje: - Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to głównie zachęcenie do wstąpienia w szeregi OSP i zachęcenie do czynnego udziału w stowarzyszeniu, które działa na rzecz lokalnej społeczności. Z tych młodych druhów i druhen, którzy obecnie są w młodzieżowych drużynach zawsze kilka osób zostaje później seniorami, którzy mogą wyjeżdżać do działań ratowniczo - gaśniczych.