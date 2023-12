Taka jest ostatnia deska ratunku dla zamiokulkasa. Niesamowita mikstura z czosnku

Zastanawiasz się, co zrobić, gdy twój zamiokulkas zaczyna wydawać się mniej zdrowy? Ostatnio internet obiegł modny przepis na naturalny nawóz z wykorzystaniem czosnku. Zamiast rezygnować z rośliny, warto zastosować tani i całkowicie organiczny nawóz.

Do jego przygotowania potrzebujesz tylko czosnek. W pierwszym kroku trzy ząbki czosnku przeciskamy przez praskę, aby uwolnić więcej korzystnych składników. Alternatywnie, można drobno posiekać czosnek. Następnie dodajemy go do litra wody i dokładnie mieszamy. Gotową mieszanką podlewamy zamiokulkasa raz w miesiącu.