Taka jest różnica między ziemniakami młodymi i wczesnymi. Mamy sposoby na odróżnienie! [24.04.24] KZ, S

Ziemniaki młode cieszą się dużą popularnością dzięki swojej delikatnej teksturze, łatwej do usunięcia skórce i smaku, który wielu przypomina maślany. Na bazarach znajdziemy nie tylko ziemniaki pochodzące z polskich upraw, ale również te importowane, głównie z Grecji czy Cypru, które różnią się od rodzimych produktów.

Młode ziemniaki to nie tylko smaczny dodatek do wiosennych i letnich obiadów, ale też symbol nowego sezonu w rolnictwie. Wielu z nas nie może się doczekać, kiedy na stołach zagoszczą te delikatne, miękkie bulwy. Jednak nie każdy wie, jak odróżnić młode ziemniaki od wczesnych, a także polskie produkty od tych importowanych. Przybliżamy kluczowe różnice i podpowiemy, na co zwracać uwagę przy zakupie.