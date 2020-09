Taki budynek powstać ma na placu po „Manhattanie” w centrum Grudziądza. Miała tu być galeria handlowa, będzie inkubator przedsiębiorczości

W miejscu po dawnym bazarze nazywanym „Manhattanem”, od lat mieszczą się parking oraz bar. Nie da się ukryć: nie wyglądają estetycznie. A przecież jest to ścisłe centrum Grudziądza. To wyjątkowo atrakcyjny, nawet reprezentacyjny teren, a jednak przez lata nic się z nim nie dzieje.

Teren w centrum Grudziądza miał być zagospodarowany już lata temu lat

Działka u zbiegu ul. Toruńskiej i al. 23 Stycznia należy do PSS „Społem”. Przed laty spółdzielnia chciała tutaj budować dom handlowy - miał to być pierwszy obiekt z ruchomymi schodami w Grudziądzu. Później był pomysł na galerię handlową, którą PSS „Społem” chciała tutaj budować 10 lat temu. Temat ciągnął się jednak latami, w mieście powstały duże obiekty handlowe i rynek jest już nimi nasycony. Efekt jest taki, że z ambitnych planów do dziś nic nie wyszło. I atrakcyjnie położony teren nadal straszy przechodniów.