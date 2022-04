Taki jest prosty przepis na szynkę ze szparagami na majówkę. Mamy także lokalne szparagi

26,7 hektarów upraw szparagów było zarejestrowanych na Kujawach i Pomorzu w 2021 roku, najwięcej w powiecie tucholskim – 13,57 ha, a także w świeckim, toruńskim, inowrocławskim, żnińskim i sępoleńskim.

Szparagi to byliny, żyją do 30 lat. Zjadamy ich młode pędy, gdy osiągną około 20 cm długości, co następuje w maju. Pędy pojawiają się dopiero po kilku latach uprawy.

Szparagi są znane od tysięcy lat, starożytni Rzymianie jedli je z pieprzem i masłem. Do dziś szparagi goszczą na wielu stołach na świecie. Białe, zielone, fioletowe, cienkie i grube. Występują też dziko, również w Polsce.

Szparagi można jeść z szynką w galarecie. To szybkie i proste danie, w jego przygotowaniu mogą pomagać dzieci.