Takie będą nowe połączenia kolejowe w woj. kujawsko-pomorskim. Rekord pasażerów w 2023 roku! [7.12.2023]

- Ostatnio pociągi kursowały tutaj kilkanaście lat temu, jednak brak pieniędzy i stan techniczny torów spowodowały, że zostały one zawieszone - wspominał Piotr Całbecki. - Chcemy je przywrócić, a pierwszy krok w tym kierunku to remont linii kolejowej. Podpisany właśnie list intencyjny daje początek do powrotu potrzebnych i oczekiwanych pociągów do Ciechocinka.