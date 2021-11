Takie będą podwyżyki cen prądu w 2022 roku. O tyle więcej zapłaci za prąd przeciętna, polska rodzina. Dla kogo dopłaty do prądu? [stawki]

Złożyli wnioski o zmiany w taryfach

Podwyżki cen prądu o 40 procent? Nie podrożeje aż tyle

Rachunki mogą wzrosnąć o 20–25 proc. O jakich kwotach mówimy? Jak wyliczał cytowany przez Money.pl "Fakt", dla rodziny, która zużywa 2100 kWh rocznie i płaci ok. 1470 zł rocznie, podwyżka prądu o jedną piątą oznaczałaby wzrost rachunku o ok. 300 zł rocznie.

Dopłaty do prądu. Bon energetyczny

Tymczasem tarcza antyinflacyjna, dopłaty do prądu, bon energetyczny - zapowiedzi wsparcia przez rząd najuboższych, którzy mają najwięcej problemów w związku z drożyzną zaczyna przybierać konkretne kształty. Według wstępnych zapowiedzi budżet bonów energetycznych ma wynosić 1,5-3 mld zł. Oznacza to, że średnio gospodarstwo domowe otrzyma 750-1500 zł przez cały 2020 r. Dzieląc to na miesiące daje to kwotę 60-130 zł. Szerzej piszemy o tym tutaj: Bon energetyczny 2022. Wiadomo już na czym ma polegać tarcza antyinflacyjna. Kto dostanie dopłatę do prądu, gazu, paliwa?