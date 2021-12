Takie będą zmiany w urlopach rodzicielskich w 2022 roku. Będą nowe wpisy do kodeksu pracy [6.12.2021]

Do sierpnia 2022 roku, Polska ma czas, aby wdrożyć zapisy unijnej dyrektywy work-life balance. A to oznacza zmiany w urlopach rodzicielskich. W kodeksie pracy szczegółowo zapisano jakie rodzaje urlopów, przysługują rodzicom biologicznym i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. Obecnie urlop macierzyński przysługuje matce oraz ojcu, ale w takim zakresie, w jakim nie wykorzystała go matka. Wymiar urlopu zależy od liczby narodzonych dzieci (przy jednym porodzie) i obecnie może wynosić od 20 tygodni (jedno dziecko) do 37 tygodni po urodzeniu pięciu lub większej liczby dzieci. Co się zmieni w 2022 roku? Czytaj na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pixabay.com