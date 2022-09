Takie błędy popełniasz przy przycinaniu drzew i krzewów. W ten sposób możesz poważnie uszkodzić roślinę

Przycinanie roślin to zabieg niezbędny w każdym ogrodzie i sadzie. Prawidłowe cięcie pobudza roślinę do wypuszczania nowych pędów. W efekcie drzewko lub krzew zagęszcza się i wypuszcza wiele pączków kwiatowych, a my w sezonie możemy cieszyć się bardziej obfitymi zbiorami. Dodatkowo przycinanie pozwala na odmłodzenie starszej rośliny oraz nadanie jej pożądanego kształtu i utrzymanie rozmiaru.

Przycinanie drzew i krzewów wymaga jednak wiedzy ogrodniczej. Bez znajomości kilku zasad możemy wyrządzić więcej szkody, niż pożytku i zrobić roślinie poważną krzywdę. Skutkiem nieprawidłowo wykonanego cięcia może być osłabienie i uszkodzenie rośliny, a nawet jej uschnięcie.