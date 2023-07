Lody w PRL-u z mleka, jajek, cukru, owoców i mleka w proszku

Lody, zwłaszcza rzemieślnicze, wyrabiało się z mleka, jajek, cukru i owoców. Czasem były to najpopularniejsze lody śmietankowe, czasem dodawano kakao, wówczas mieliśmy lody kakaowe, z dodatkiem czekolady - czekoladowe. Przy produkcji lodów korzystano też za czasów PRL-u z mleka w proszku. Jednak przyznać trzeba, że ten ostatni składnik nie był łatwy do zdobycia. W latach 60. towar ów miały apteki, więc trzeba się było o niego specjalnie postarać.

Zobaczcie, jakie lody jadano w czasach PRL-u.

Do historii przeszło zawołanie lodziarza, który przechadzał się po polskich, nadbałtyckich plażach, krzycząc: "Looody, lody Bambino!". Wielu wczasowiczów podrywało się wówczas z leżaków czy koców, by kupić tę słodką przekąskę.

Kultowe lody w czasach PRL-u

To nie to, co dzisiaj, gdy mamy różne formy lodowe. Jednak sentyment do PRL-u pozostał. Niejeden z nas sięga dziś po lodową kostkę, widząc taką w marketowej lodówce.

Za PRL-u jedliśmy przede wszystkim lody Calypso, produkowane, jak wspomnieliśmy wyżej, przez mleczarnie - zakłady państwowe.

Wspomnienie dzieciństwa i upalnego lata z lodami Bambino PAP

Hitem PRL-u były też lody Bambino, w kształcie podłużnej kostki na drewnianym patyku.

Jak podaje Wikipedia, produkcję lodów "Bambino" rozpoczęto we wczesnych latach 60., gdy rząd polski nabył duńskie maszyny do ich wytwarzania. Lody były produkowane przez wiele okręgowych spółdzielni mleczarskich w kilku smakach: śmietankowym, owocowym, kawowym oraz śmietankowe i owocowe w polewie czekoladowej. Nazwa lodów pochodzi od włoskiego wyrazu bambino, czyli dziecko.