W Nakle odsłonięto pierwszy mural. Malowidło ma charakter historyczny

Powstanie pierwszego muralu w Nakle to przedsięwzięcie, w które zaangażowało się wiele osób. Inicjatorem było Stowarzyszenie „Rota Nakielska”, partnerem Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. To właśnie do SP nr 2 zaproszono gości na uroczyste odsłonięcie malowidła. Bo mural powstał na murze, który okala szkolny dziedziniec.

- Marzenia się spełniają. To są nasi powstańcy, nakielanie – podkreślała przed uroczystym przecięciem wstęgi Anna Maćkowska, długoletnia dyrektor SP nr 2 w Nakle i nowa radna wojewódzka. Przyznała, że malarz Michał Kakuszke z Nakła pracował do ostatniej chwili i do końca nie było pewności czy zdąży na czas.