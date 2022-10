Takie mogą być skutki nieczyszczenia szczotki do włosów. Łupież, grzybica, łojotokowe zapalenie skóry

Przyrządy kosmetyczne mogą być skupiskiem nawet 1500 kolonii bakterii na centymetr kwadratowy. Pędzle do makijażu, gąbeczki do podkładu, a wreszcie szczotki i grzebienie do włosów powinny być regularnie czyszczone. Jak dowodzą eksperci, używanie brudnych przyrządów kosmetycznych może prowadzić do rozwoju wielu chorób zakaźnych. Alergia, łojotokowe zapalenie skóry, a nawet grzybica mogą być następstwem nie czyszczenia szczotki do włosów.