Takie mogą być skutki odwodnienia organizmu! Czasami trzeba pić więcej wody [lista] Kamila Pochowska

Woda jest niezbędna do życia. To najlepsze paliwo dla organizmu, dzięki któremu może funkcjonować prawidłowo. Przyjmuje się, że na każdy kilogram masy ciała powinniśmy wypijać 30 ml wody dziennie. Dla wielu osób jest to trudne do zrobienia. Skutki odwodnienia mogą być nawet śmiertelne.