Takie mogą być skutki odwodnienia organizmu. W takich sytuacja trzeba pić więcej wody! KP

Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest picie wody dla naszego życia i zdrowia. Objawy takie jak ból głowy, zły nastrój, czy przybieranie na wadzą, mogą być reakcją organizmu na niedobór wody. To powinno wzbudzić Twoją czujność. Sprawdź w naszej galerii objawy odwodnienia organizmu! Pixabay Zobacz galerię (12 zdjęć)

Woda jest niezbędna do życia. Przyjmuje się, że na każdy kilogram masy ciała powinniśmy wypijać 30 ml wody dziennie. Dla wielu osób jest to trudne do zrobienia. Skutki odwodnienia mogą być jednak bardzo poważne. Woda to bowiem najlepsze paliwo dla organizmu, dzięki któremu może funkcjonować prawidłowo.