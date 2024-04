Takie ptaki przylatują na wiosnę do Polski - lista. Niektóre już są, na inne wciąż czekamy Joanna Gólczyńska

Prezentujemy listę ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę. Te ptaki zwiastują nadejście wiosny - część z nich zawitała już w marcu, inne pojawią się w kwietniu i maju. Szczegóły w naszej galerii. pixabay Zobacz galerię (10 zdjęć)

Migracje ptaków są jednym z najbardziej fascynujących i imponujących zjawisk w świecie przyrody. Co roku miliony ptaków przemierzają setki, a nawet tysiące kilometrów, podróżując między swoimi zimowymi i letnimi siedliskami. Wiele ciekawych gatunków powraca na wiosnę do Polski. Oto one!