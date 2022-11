Takie są aktualne ceny nawozów w Kujawsko-Pomorskiem. Lekkie spadki, ale nie w porównaniu z zeszłym rokiem

Takie są ceny nawozów w Kujawsko-Pomorskiem

Ma to przełożenie na ceny nawozów. W październiku 2020 tona saletry amonowej kosztowała w naszym regionie ok. 1060 zł za tonę, w 2021 roku – ok. 2650 zł za tonę, a 22 września 2022 r. sięgnęła 5500 zł za tonę! W październiku br. ceny gazu spadły i 2 listopada 2022 cena saletry amonowej w Mogilnie wynosiła 3800 zł za tonę. Jakie są stawki za pozostałe nawozy? Zobaczcie aktualne notowania w naszej galerii.