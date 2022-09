Takie są możliwe przerwy w pracy. Te osoby mogą liczyć na dodatkowe przerwy w czasie pracy [lista]

Według obowiązującego Kodeksu Pracy "jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy".Niektórzy pracownicy, oprócz jednej przerwy przewidzianej w Kodeksie Pracy, mogą też liczyć na dodatkowe przerwy. Trwają prace nad zmianami, jakie mają znowelizować przepisy Kodeksu pracy. Zmiany mają przede wszystkim dostosować krajowe przepisy do unijnych. W przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) znalazły się również nowe przepisy dotyczące obowiązkowej przerwy w czasie pracy.Kto będzie mógł skorzystać z dodatkowych przerw w pracy? Które przerwy są wliczane do czasu pracy? Czytaj więcej w naszej galerii >>>>>

Anna Kaczmarz