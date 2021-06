Takie są najdziwniejsze tłumaczenia dłużników. Sprawdź, co wymyślają! [lista]

Na "czarną listę" dłużników możemy trafić za własne i cudze grzechy. Za własne, gdy jako osoba fizyczna zaciągnęliśmy dług wyższy niż 200 zł brutto i nie reagujemy na wezwanie do zapłaty. Kwota 200 zł obejmuje również naliczone odsetki. Natomiast za cudze grzechy trafimy na listę dłużników, gdy ktoś posługując się naszym skradzionym lub podrobionym dokumentem tożsamości i zaciągnął np. kredyt w banku.

Jeśli się o tym dowiemy, to koniecznie powiadommy o tym fakcie wierzyciela. Zgłośmy na policji popełnienie przestępstwa. Na czas wyjaśnienia sprawy wierzyciel powinien zawiesić wpis w biurze informacji gospodarczej. Zostanie usunięty z rejestru, gdy do biura trafią z policji informacje, że doszło do złamania prawa. Obecnie trzy największe biura informacji gospodarczej, w których notowani są dłużnicy, to: Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. oraz BIG InfoMonitor S.A. [