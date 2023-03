Takie są przyczyny wysokiego cholesterolu. Co jeść, by obniżyć cholesterol? Podpowiadamy

Osoby, które mają zbyt wysoki poziom cholesterolu LDL, powinny zmienić swoją dietę i sposób życia, by ich wyniki były prawidłowe. Co warto jeść, a co unikać? Sprawdź wszystkie zasady odpowiedniego żywienia przy wysokim cholesterolu ---->

Ponad połowa Polek i Polaków zmaga się z wysokim cholesterolem (inaczej hipercholesterolemia). Takiego stanu nie wolno lekceważyć, ponieważ skutki dla organizmu mogą być naprawdę negatywne. Przyczyn może być wiele, m.in. źle zbilansowana dieta, nieprawidłowa masa ciała czy niska aktywność fizyczna. Co zatem warto jeść, by wyniki cholesterolu były właściwe? Czy można jeść jajka, ziemniaki i pić kawę? Czego unikać? Podpowiadamy, jakie są normy cholesterolu, przyczyny i skutki dla organizmu przy jego wysokim poziomie oraz jaką dietę stosować!

Co to jest cholesterol?

Cholesterol to lipid wytwarzany w wątrobie, a częściowo też dostarczany wraz z jedzeniem. W organizmie pełni istotną funkcję, ponieważ służy do budowy błon komórkowych. To właśnie dzięki niemu syntetyzowana jest ze słońca witamina D3. Ponadto, przyczynia się do produkcji niektórych hormonów i wspomaga trawienie tłuszczów. Nieodpowiedni poziom cholesterolu może być jednak niebezpieczny. Przyczynia się bowiem do powstawania miażdżycy, a nawet może doprowadzić do choroby wieńcowej czy udaru mózgu.

Cholesterol: jakie są normy?

By mieć pewność, że nie mamy problemu z wynikami, należy regularnie sprawdzać poziom triglicerydów oraz dwie frakcje cholesterolu – HDL i LDL. Ten drugi potocznie nazywany jest złym cholesterolem. To właśnie on, łącząc się z innymi substancjami, odkłada się w ścianach tętnic, tworząc blaszki miażdżycowe. Z kolei HDL oczyszcza tętnice ze złego cholesterolu i eksportuje go do wątroby, gdzie przetwarzany jest na kwasy żółciowe.

Wyniki poszczególnych składowych lipidogramu powinny być analizowane razem, ponieważ ważne są nie tylko poszczególne dane każdego z osobna, ale też wzajemny stosunek wszystkich wartości. Normy mogą być trochę inne w zależności od konkretnego laboratorium.

Można jednak przyjąć, że normy cholesterolu przedstawiają się następująco (nazwa; norma)

Cholesterol całkowity <190 mg/dl

Cholesterol HDL u kobiet >45 mg/dl

Cholesterol HDL u mężczyzn >40 mg/dl

Cholesterol LDL <115 mg/dl

Triglicerydy <150 mg/dl Poziom cholesterolu powinien być sprawdzany co roku podczas rutynowego badania krwi.

Przyczyny wysokiego cholesterolu

Podwyższony wynik cholesterolu wiąże się przede wszystkim z dietą i brakiem ruchu. Spożywanie wielu niezdrowych potraw, nieprzywiązywanie wagi do tego, co mamy na talerzu może przyczynić się do podwyższenia poziomu cholesterolu, tak samo jak brak ruchu. Ponadto, warto też pamiętać, że nadwaga może zwiększyć stężenie triglicerydów i zmniejszyć poziom HDL. Zrzucenie nawet kilku kilogramów może już obniżyć wynik LDL.

Wrogiem cholesterolu są także choroby wątroby, które przyczyniają się do zaburzeń w regulacji jego wytwarzania. Co więcej, badania wyraźnie pokazują, że wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko problemów z cholesterolem. Poziom LDL ma tendencje do rośnięcia u kobiet po menopauzie, a u mężczyzn po pięćdziesiątym roku życia.

Wysoki cholesterol: jakie skutki dla organizmu?

Zbyt wysoki cholesterol wiąże się, niestety, z ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Nadmiar LDL odkłada się bowiem w ścianach naczyń, tworząc blaszki miażdżycowe, a z kolei miażdżyca może powodować chorobę niedokrwienną serca, prowadząc między innymi do: udaru mózgu

zawału mięśnia sercowego

tętniaka aorty brzusznej

niedokrwienia kończyn dolnych

chromania przestankowego

Objawy wysokiego cholesterolu By cieszyć się zdrowiem, warto dbać o zdrowe odżywianie oraz jak najwięcej ruchu. Jakie jednak objawy mogą świadczyć, że poziom cholesterolu przekroczył normy?

Objawy wysokiego cholesterolu:

dotkliwy ból w nogach lub poczucie dyskomfortu

skurcze łydek podczas snu

błyszcząca i naciągnięta skóra stóp

słabe, zmęczone nogi

tworzenie się guzków na ścięgnach nadgarstków i ścięgnie Achillesa

ból w klatce piersiowej

rany trudniej się goją

Wysoki cholesterol: co można jeść? Jaka dieta przy wysokim cholesterolu?

Osoby, które mają zbyt wysoki poziom cholesterolu LDL, powinny zmienić swoją dietę i sposób życia, by ich wyniki były prawidłowe.

W kwestii diety wiele osób zastanawia się, czy powinni ograniczyć spożywanie jajek lub ziemniaków. Jak jest naprawdę? Niestety, rzeczywiście, według aktualnych badań, w przypadku wysokiego cholesterolu nie zaleca się jedzenia więcej niż siedmiu jajek tygodniowo. Z kolei w przypadku ziemniaków zależy to od sposobu ich przygotowania. To znaczy, że same ziemniaki nie są źródłem cholesterolu, ale ich obróbka termiczna, np. smażenie z dodatkiem tłuszczów zwierzęcych (smalec, boczek itp.) sprawi, że potrawa będzie bogata w cholesterol. Najbardziej zalecane jest gotowanie ich w mundurkach. Nie zaleca się dodawania do nich masła, smażenie na tłuszczu, robienie z nich purée lub jedzenie ich w formie frytek.

Czego jeszcze należy unikać w diecie przy wysokim poziomie cholesterolu? Co warto jeść? Sprawdź naszą galerię, by się tego dowiedzieć!

