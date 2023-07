Takie są skutki jedzenia miodu. Pszczelarze radzą - tak rozpoznasz prawdziwy zdrowy miód

Okazuje się, że w tym wszystkim - we właściwościach miodu - sprawą drugorzędną jest, z jakich kwiatów pszczoły zebrały nektar. Chociaż, przyznać trzeba, wpływa to zasadniczo na smak, kolor i zapach miodu. Nektar czy spadź to jeszcze nie miód. Pszczoły muszą ten surowiec przerobić, dodając do niego enzymy i inhibinę. W trakcie przeróbki nektaru na miód, pszczoły odparowują również nadmiar wody.

[*]Miód powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych naczyniach.

[*]Optymalna temperatura przechowywania miodu to 6-10 stopni Celsjusza

[*]Dojrzały miód nektarowy może być przechowywany, bez utraty swoich właściwości smakowych i zapachowych, przez 3 lata.

[*]Szybkość krystalizacji miodu zależy od temperatury, zawartości glukozy i wody.

[*]Im więcej glukozy, tym miód szybciej się krystalizuje.

[*]Miodu nie powinno się przechowywać w temperaturze pokojowej, gdyż po upływie 6 miesięcy traci połowę swoich właściwości antybiotycznych, a po 18 miesiącach znikają one prawie całkowicie.

[*]Za dobre pomieszczenia do przechowywania miodu uważa się nieogrzewane piwnice.

[*]Na miód nie powinny działać promienie słoneczne.

[*]Miód należy przetrzymywać w czystych opakowaniach, bez obcych zapachów.

[*]Miód należy nabierać suchą łyżką.

[*]Rozrzedzanie uprzednio skrystalizowanego w sposób naturalny miodu jest możliwe bez utraty jego wartości w temperaturze do 40 st. C.

[/lista]