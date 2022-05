Takie są skutki niejedzenia cukru. To może nam się wydarzyć, gdy odstawimy cukier

Prawie każdy z nas uwielbia słodkie potrawy, przekąski lub wypieki. Niektórzy nie potrafią przeżyć dnia bez zjedzenia czegoś słodkiego. Przeciętny człowiek spożywa około 20 łyżeczek cukru dziennie – więc zrezygnowanie z niego będzie wiązało się z pewnymi konsekwencjami.Całkowite odstawienie cukrów jest nie tylko niemożliwe, ale i nierozważne. To właśnie one bowiem pomagają utrzymać prawidłową pracę mózgu i układu nerwowego. Jak wpływa na ludzi z cukrzycą? Co się stanie, jeśli postanowimy go ograniczyć lub kompletnie z niego zrezygnować? Na te pytania odpowiadamy w na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pixabay