Takie są skutki uboczne jedzenia cytryny. To dzieje się z organizmem, gdy jemy ten owoc!

Cytryna zwyczajna jest przedstawicielem rodzaju Citrus z rodziny Rutaceae. Według badań gatunek ten powstał poprzez skrzyżowanie dwóch innych cytrynowatych – pomarańczy gorzkiej i cytronu. To owoc niskokaloryczny – w 100 g produktu jest tylko 29 kalorii.

Eksperci twierdzą, że regularne spożywanie cytryny może się również przyczyniać do zmniejszenia ryzyka wystąpienia nowotworów. To zasługa witaminy C, która jest naturalnym antyoksydantem i skutecznie walczy z wolnymi rodnikami oraz komórkami chorobotwórczymi. Nie jest ona jednak największym źródłem tej witaminy lecz posiada rutynę, która zapobiega jej utracie.