Tak można wykorzystać w domu sok z cytryny. Wyjaśniamy najlepsze triki - sok nie jest tylko do picia

Cytryna to owoc, który pochodzi prawdopodobnie z południowo-wschodnich Chin. Jest to krzyżówka limy z cytronem. Na Stary Kontynent trafiła w średniowieczu, dzięki kupcom arabskim. Do Ameryki natomiast cytryna przywędrowała za sprawą Krzysztofa Kolumba. Największe plantacje cytryny znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Grecji, Hiszpanii i Meksyku.

Sok z cytryny to bogate źródło witaminy C, a także naturalny środek na wzmocnienie odporności. Warto go stosować przy przeziębieniu, bo łagodzi przebieg sezonowych infekcji. Zawiera także sporo rutyny, która zapobiega utracie witaminy C z organizmu i uszczelnia naczynia krwionośne. W dodatku przyspiesza metabolizm, odtruwa organizm, działa moczopędnie. Sok z cytryny to bogate źródło beta-karotenu, witamin z grupy B, E, potasu, magnezu, sodu i żelaza.