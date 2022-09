Takie są teraz skutki uboczne czwartej dawki szczepionki na COVID-19. Te objawy pojawiają się najczęściej [lista - 29.09.2022]

Po szczepieniu przeciw COVID-19 można spodziewać się pewnych skutków ubocznych. Eksperci wyjaśniają, że część z nich to normalne oznaki, które powinny ustąpić w ciągu kilku dni. U niektórych osób działania niepożądane w ogóle nie występują, ale to również nie powinno niepokoić.Czwartą dawkę szczepionki przeciwko COVID - tzw. drugą dawkę przypominającą - mogą przyjąć od 16 września Polacy powyżej 12 r.ż. Obecnie stosowane są dwie szczepionki:- Comirnaty Original/Omicron BA.1 (Pfizer/BioNTech)- Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (Moderna)Po szczepieniu przeciw COVID można się spodziewać pewnych skutków ubocznych. Nie u każdego występują, jednak jak podkreślają lekarze, niepożądane odczyny wystąpić mogą po każdej szczepionce, nie tylko tej przeciw COVID-19. Jak to wygląda w przypadku czwartej dawki szczepionki?Jakie skutki uboczne mogą wystąpić po czwartej dawce? Sprawdź w galerii na kolejnych slajdach >>>>>>

Krzysztof Kapica