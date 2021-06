Takie twoje koszty domowe na pewno poniesie szef. Oto zasady przedłużonej pracy zdalnej [14.06.21]

- Praca zdalna to był koszmar - skarży się "Pomorskiej" pani Małgorzata, która w jednej z podbydgoskich szkół uczy fizyki i chemii. - Ogromny stres, bo, niestety, nie posiadam doskonałego sprzętu, a i moje dzieci uczyły się przez komputer. Po drugie, część rodziców podsłuchiwała, co powodowało dodatkowe nerwy. A po trzecie i najważniejsze, w ten sposób dzieci nie są w stanie opanować tyle nauki, ile w szkole i to wcześniej czy później na pewno wyjdzie.

W czasie lockdownów wielu kujawsko-pomorskich urzędników, bankowców, informatyków, urzędników, przedstawicieli wolnych zawodów oraz np. nauczyciele pracowali na home office. I niektórzy wcale nie chcą wracać do starych zasad. Jednak szef będzie musiał dołożyć się do ich pracy w domu.

- Pandemia Covid-19 przyczyniła się do upowszechnienia pracy zdalnej, która stała się niemal powszechnym zjawiskiem. Jak pokazują badania, część zatrudnionych nie chce już wracać do starego trybu, a co do zasady preferowaną formą jest praca hybrydowa, czyli częściowo zdalna i częściowo stacjonarna - komentuje Małgorzata Lelińska z Konfederacji Lewiatan.

- Oczywiście, że w domu pracuję na własnym komputerze, drukarce, internecie i prądzie - dodaje urzędniczka z Torunia.

"Nie narzekajcie, komputer, papier, drukarki, dostęp do internetu... to na przykład nauczyciele i pracownicy uczelni zawsze musieli sobie kupić z prywatnych pieniędzy" - pisze zaś na forum Strefy Biznesu "grosee-mi", nauczycielka j. niemieckiego w naszym regionie.

- Wydawać by się mogło, że kwestia wyposażenia kogoś w odpowiedni sprzęt, gdy wysyłamy go na pracę zdalną, jest oczywista - twierdzi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy. - W praktyce okazało się jednak, że tempo w jakim firmy przechodziły na home office powodowało, że część pracowników sprzęt kupowała sama lub korzystała z prywatnego. Można to tłumaczyć ekstremalnymi warunkami, z którymi mieliśmy do czynienia wiosną zeszłego roku, gdy firmy zaczęły wysyłać ludzi na home office, ale przyszedł moment, żeby to wreszcie uregulować.