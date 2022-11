Takie zmiany na twarzy mogą świadczyć o chorobach. Tych oznak nie należy bagatelizować

To, jak wygląda nasza skóra na twarzy zależy między innymi od predyspozycji genetycznych, gospodarki hormonalnej, przebytych chorób czy pielęgnacji. Niektórzy nie przykładają zbyt dużej wagi do wyglądu swojej skóry, a mimo to prezentuje się ona idealnie. Inni już od czasów nastoletnich zmagają się z niedoskonałościami.

Na pewnie elementy nie mamy wpływu, co innego, jeżeli stan naszej skóry uległ pogorszeniu nagle, na przełomie kilku miesięcy, i bez wyraźnej przyczyny. Gdy boli nas brzuch, głowa czy inny element ciała, od razu idziemy do lekarza. Jednak objawy chorób pojawiających się na skórze twarzy często lekceważymy. Przyczyn upatrujemy w zmęczeniu, braku witamin, złej diecie. Tymczasem zdarza się, że pogorszenie stanu skóry może być zwiastunem, że w naszym organizmie dzieje się coś niedobrego.