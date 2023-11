Tauron Liga: Akademia Tarnów - Metalkas Pałac Bydgoszcz. W końcu jest przełamanie

Pierwszy set był niezwykle zacięty. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk i żadna z drużyn nie wygrywała więcej niż dwoma punktami. Dopiero przy stanie 14:14 po dwóch atakach z rzędu Wiktorii Makarewicz , błędzie rywalek i po dwóch skończonych wymianach przez Polę Nowakowską wygrywały już 21:16. To był kluczowy moment.

Do tej pory bydgoszczanki przegrały wszystkie siedem spotkań. Nie wywalczyły w nich żadnego punktu. Zajmowały ostatnie miejsce w tabeli. Ostatnio poprawiło się na innych frontach. Klub pozyskał sponsora tytularnego firmę Metalkas . Dodatkowo karierę postanowiła wznowić Ewelina Żurowska , która po poprzednim sezonie postanowiła zrobić sobie dłuższą przerwę od uprawiania sportu. Tarnowianki zajmowały w tabeli 10. lokatę, mając na koncie cztery punkty.

W drugiej partii bydgoszczanki dominowały od początku. Szybko objęły prowadzenie 6:1, które potem tylko powiększały.

W trzeciej odsłonie początkowo podopieczne Jakuba Tęczy musiały gonić wynik, ale szybko wróciły do dobrej dyspozycji ze wcześniejszych setach. Po atakach Joanny Sikorskiej prowadziły 10:8, ale tarnowianki nie odpuszczały i doprowadzały do remisu. Potem świetnie rozgrywała Paulina Bałdyga, która uruchomiała różne kierunki w ataku, na co nie potrafiły znaleźć recepty rywalki. Bydgoskie siatkarki wygrały pięć kolejnych akcji. Tej przewagi już nie wypuściły i po 88 minutach mogły się cieszyć z pierwszego zwycięstwa w sezonie.