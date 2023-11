Tauron Liga: Budowlani Łódź - Pałac Bydgoszcz. Ciągle bez zwycięstwa i bez punktu

W drugiej odsłonie przy stanie 10:10 bydgoszczanki wygrały trzy kolejne akcje po ataku Kolety Łyszkiewicz oraz dwóch blokach Dominiki Witowskiej . Jednak po chwili był już remis 14:14 . Później prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Bydgoskie siatkarki prowadziły 23:21 , ale potem niestety przegrały kolejne cztery akcje.

W pierwszym secie do stanu 11:12 pałacanki toczyły zaciętą walkę z łodziankami. Potem jednak traciły punkty seriami i końcowy fragment przegrały aż 3:13 !

Trzecia partia była podobna do pierwszej. Do połowy to była zacięta walka o każdy punkt. Przy stanie 14:12 podopiecznie Jakuba Tęczy straciły trzy punkty z rzędu. Goniły rywalki, ale zbliżyły się tylko na dwa "oczka" 19:21.

