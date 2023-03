Tauron Liga: Chemik Police - OnlyBio Pałac Bydgoszcz. Ale się działo. Pięć setów walki i wiele emocji

Chemik Police - OnlyBio Pałac Bydgoszcz 3:2

Sety: 14:25, 25:19, 27:29, 25:19, 15:13

Chemik: Wasilewska 6, Kowalewska 0, Łukasik 12, Korneluk 9, Brakocevic-Canzian 14, Czyrniańska 27, Stenzel (libero) oraz Cipriano 6, Almeida de Sousa 2, Połeć 4.

Pałac: Bałdyga 2, Nowakowska 13, Lewandowska 13, Ter Brugge 21, Żurowska 18, Różyńska 13, Witkowska (libero) oraz Mazurek, Justka (libero).

Bydgoszczanki ciągle nie są pewne ósmej lokaty i gry w play off. Mają co prawda dwa punkty więcej i dwa mecze rozegrane mniej niż UNI Opole, ale czekają je trzy ciężkie mecze do końca. Pierwszym rywalem mistrzynie Polski.

W pierwszym secie pałacanki zaskoczyły uznane przeciwniczki i prowadziły od początku. Po asie i wygranej kontrze przez Anneclaire Ten Brugge wygrywały już 11:7. Potem przy zagrywkach Kingi Różyńskiej ich przewaga jeszcze wzrosła (18:9). Tej zaliczki już nie wypuściły z rąk.