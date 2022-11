OnlyBio Pałac Bydgoszcz - Legionovia Legionowo. Tylko trzy sety, ale emocji sporo [zdjęcia]

Bydgoskie siatkarki nieźle rozpoczęły tegoroczne rozgrywki, a po czterech ligowych kolejkach plasowały się w środku tabeli. Niedzielny mecz z Legionovia był szansą na pokaźną zdobycz punktową. Rywalki z Legionowa to bowiem - póki co - najsłabsza ekipa w lidze, bez meczowego zwycięstwa. To stawiało gospodynie w roli zdecydowanych faworytek.

Pierwsze set poszedł gładko. Bydgoszczanki wygrały tę partię do 12, całkowicie dominowały na boisku niemal w każdym elemencie. Druga odsłona zaczęła się od wyrównanej gry (5:5, 11:11) i wydawało się, że przyjezdne szybko wyciągnęły wnioski z przegranego seta. Pałacanki odskoczyły na kilka punktów (skuteczne ataki Eweliny Żurowskiej i Moniki Gałkowskiej), i mimo kilku błędów, przewagę "dowiozły" do końca seta.