Te osoby mogą dostać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, gdy zabraknie na raty

- Stresuję się, gdy słyszę co chwilę, że rosną stopy procentowe, a wraz z nimi raty kredytów - mówi pani Magdalena z Bydgoszczy, która na mieszkanie zadłużyła się w banku na 20 lat.

Będą kolejne podwyżki stóp procentowych

- Zostało mi jeszcze 13 lat do spłaty kredytu. Gdy podpisywałam umowę, nikt nawet nie przypuszczał, że będzie jakaś pandemia, a teraz czasy są takie, że w każdej chwili można stracić pracę. Człowiek jest też coraz starszy, więc już nie tak wydajny, jak kiedyś. Ponadto przychodzą do firm młodzi, zdrowi, dyspozycyjni. A w pewnym wieku to i różne choroby się odzywają. A kredyt sam się nie spłaci nawet, jak nie ze swojej winy stracę dochody - dodaje bydgoszczanka.