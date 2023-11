Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić [30.11.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Co dzieje się z organizmem, gdy jemy rosół? Okazuje się, że ta lubiana zupa nie jest odpowiednia dla wszystkich. Niektórym osobom rosół nie służy a nawet może zaszkodzić. Sprawdź teraz w naszej galerii, kto powinien ograniczyć spożywanie rosołu >>>>> pixabay.com Zobacz galerię (11 zdjęć)

Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.