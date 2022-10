Te ryby pomagają schudnąć. Oto lista chudych ryb, które wspomagają utratę wagi

Lekarze zalecają, aby włączyć do swojego jadłospisu ryby minimum dwa razy w tygodniu. Wszystko po to, aby dostarczyć organizmowi właściwą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz białka. Ryby warto również spożywać na diecie odchudzającej, dotyczy to zwłaszcza chudych gatunków. Są mniej kaloryczne od mięsa, bogatsze w składniki odżywcze, a badania wskazują, że także bardziej sycące. Dodatkowo, dzięki dużej zawartości białka, przyspieszają metabolizm.