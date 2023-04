Te święta nie są o mazurkach, święconkach i zajączkach - komentuje Adam Willma

Denerwujecie się, że młode pokolenie ma w nosie losy świata i nie sięga poza czubek własnego nosa? No więc, według badań, 63% młodych ludzi twierdzi, że oglądanie wiadomości sprawia, że ​​czują się źle. W badaniach skarżą się, że oglądanie wiadomości powoduje u nich depresję, złość i strach. A jednocześnie aż 70 proc przyznaje, że wiadomości podawane w mediach są dla nich ważne.

Nie wiem dla kogo z Państwa sens tych świąt wykracza poza zajączka i malowane jaja. Może w ogóle są wam obojętne i niektórzy z Was czytają ten tekst na ciepłej plaży w słonecznym kraju albo w robiąc porządki w garażu? W każdym razie , skoro już taśmociąg codzienności zatrzymał się na chwilę i możemy na spokojnie zastanowić po co i dokąd biegniemy, bądźmy ze sobą przez chwilę szczerzy.

Skąd ten natłok złych wiadomości? Jeśli w tytułach pojawia się słowo „zły”, „najgorszy” oraz „nigdy”, ludzie klikną w news o 30% częściej niż w innych przypadkach. Jeśli wydźwięk newsa będzie negatywny, przeczyta go ponad 60 proc. więcej czytelników.

A teraz wspólnie uderzmy się w piersi. Kręcimy się w wspólnie, dziennikarze i czytelnicy, w jakimś chocholim tańcu, nakręcając lęki. Tymczasem obok, całkiem blisko, jest inny świat i tego lepszego świata jest więcej. Bez porównania więcej.

Więc może umówmy się, że od tej wiosny Państwo łaskawszym okiem będziecie patrzeć na newsy o lepszym świecie, a my, dziennikarze, postaramy się szerzej otwierać łamy na dobre informacje. Niemożliwe? Przecież wszystko zależy od nas. Czyżbyśmy za bardzo zżyli się z własnymi lękami?

Ale wracając do świąt. Nie wiem w co Państwo wierzycie. Wiem jedno – te święta nie są o mazurkach, święconkach i zajączkach. Nie są również o cierpieniu (choć cierpienie nas do nich przyprowadziło). Te święta są o zwycięstwie, wolności i radości zdjęcia z siebie przytłaczającego ciężaru. I tego poczucia wyzwolenia i lekkości wszystkim życzę.