Tego nie należy robić przed myciem zębów. Ten błąd popełnia wiele osób - to powoduje nadwrażliwość i próchnicę

Moczenie szczoteczki oraz pasty do zębów przed myciem to jeden z najczęstszych błędów - zauważają eksperci.

Mycie zębów jest podstawowym elementem codziennej higieny jamy ustnej. O zęby powinniśmy dbać nie tylko po to, by nie bolały, ale też dlatego, że ich stan wpływa na ogólne zdrowie całego organizmu oraz na samopoczucie. Mycie zębów wydaje się być prostą czynnością. Okazuje się jednak, że wiele osób popełnia błędy podczas mycia zębów. Jeden z najczęstszych błędów może powodować nadwrażliwość i próchnicę. Czytaj więcej!

Tego nie należy robić przed myciem zębów

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna jest higiena jamy ustnej. Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że 99,9 proc. Polaków, czyli praktycznie każdy ma problem z zębami. Aż 4 miliony osób nie myje codziennie zębów, kilka milionów w ciągu roku nie było ani razu u dentysty a ok. 20 proc. Polaków nie posiada nawet szczoteczki i pasty do zębów! Higiena jamy ustnej Polaków jest bardzo, ale to bardzo podstawowa, o ile w ogóle jest. Przeważa zwykła szczoteczka, często używana niewłaściwie oraz nieraz przypadkowo dobrana pasta, kupiona pod wpływem reklamy czy promocji w sklepie. I na tym najczęściej koniec. Wciąż niechętnie sięgamy po nici dentystyczne, które służą do usuwania resztek z przestrzeni międzyzębowych, do których nie sięgają szczoteczki, a także po płyny do ust, których antybakteryjne działanie chroni m.in. dziąsła. Zdecydowanie za rzadko w kosmetyczce pojawiają się też specjalne szczoteczki do higieny języka czy irygatory – mówi lek. dent. Beata Kowalewska-Bachanek.

Utrzymywanie zdrowych, białych zębów ma ważny i pozytywny wpływ na codzienne życie - od większej pewności siebie po rzadsze (i tańsze) wizyty u dentysty. Mycie zębów dwa razy dziennie po 2–3 minuty to wystarczający czas, by fluor odpowiednio zabezpieczył szkliwo. Jednym z elementów codziennej higieny jest też płyn do jamy ustnej - warto go stosować przed lub po umyciu zębów - badania pokazują, że kolejność nie ma znaczenia. Jak domowymi sposobami sprawić, żeby zęby były białe, ale równocześnie żeby ich nie zniszczyć i nie osłabić? Zobacz domowe sposoby na wybielanie zębów:

To jeden z najczęstszych błędów podczas mycia zębów

Moczenie szczoteczki oraz pasty do zębów przed myciem to błąd! Jak wyjaśniają eksperci, moczenie szczoteczki przed myciem zębów sprawia, że włókna stają się bardziej miękkie co zmniejsza efektywność szczotkowania. Dodatkowo po połączeniu pasty do zębów z wodą uwalnia się składnik SLS (Sodium Lauryl Sulfate), czyli laurylosiarczan sodu - produkt szybciej się pieni przez co zbyt szybko wypluwa się pastę z ust. Wcześniejsze zwilżenie szczoteczki ma również wpływ na działanie fluoru. Pasta sama w sobie ma już odpowiednią ilość wilgoci, dlatego nie trzeba jej wcześniej moczyć.

Inne popularne błędy podczas mycia zębów: należy zaczynać od tylnej części zębów,

nie należy szczotkować zbyt mocno i intensywnie, bo można zranić dziąsła i uszkadzić powierzchnię zębów,

zbyt twarda szczoteczka to jeden z podstawowych błędów - zdaniem ekspertów nie ma prawie żadnych wskazań do używania szczoteczki z twardym włosiem,

zbyt krótkie mycie - zalecany czas to 2-3 minuty,

niewłaściwa pasta do zębów,

zapominanie o dziąsłach. Czym można zastąpić pastę do mycia zębów? Czym myć zęby, jeśli nie pastą? Zamienników pasty do zębów szukają przede wszystkim osoby, które wybierają naturalne rozwiązania albo te, które po prostu zapomniały kupić pastę do zębów. Zobacz najlepsze zamienniki pasty do zębów:

