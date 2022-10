Tego nie trzymaj na drzwiach lodówki! Oto produkty, których lepiej nie ustawiać na drzwiach w lodówce

Górne półki lodówki mają najbardziej stałą temperaturę, z kolei na dolnych jest najzimniej. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że na drzwiach temperatura jest bardzo zmienna i wyższa, niż we wnętrzu lodówki.Temperatura na drzwiach jest najwyższa w całej lodówce a jej częste i nagłe zmiany sprawiają, że produkty mogą się psuć szybciej.Czy wiesz, że każdy produkt ma w lodówce idealne miejsce do przechowywania? Czy masz pewność, że właściwie przechowujesz jedzenie w lodówce? Eksperci wymieniają kilka ważnych zasad. Okazuje się, że to, gdzie stawiamy w lodówce produkty może wpływać na utrzymywanie ich świeżości. Czego nie powinniśmy stawiać na drzwiach lodówki? Sprawdź koniecznie w naszej galerii >>>>>

pixabay.com