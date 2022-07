Tegoroczne zbiory na Kujawach i Pomorzu będą umiarkowanie dobre. Najwięcej szkód zrobiły wiosenne przymrozki

Jaki wpływ na plony mają ograniczenia w stosowaniu nawozów?

Można zaobserwować pewien wpływy braku nawozów, szczególnie w rzepakach, ale to było związane nie tylko z tym, że rolnicy oszczędzali nawozy, ale również z tym, że było chłodno. Przymrozki występowały bardzo długo, praktycznie codziennie i to aż do maja, w związku z czym pobieranie azotu było nieco gorsze niż w innych latach. A w połączeniu z tym, że zgodnie z przepisami można stosować azot od 1 marca, miało to przełożenie na gorsze pobieranie azotu przez rośliny rzepaku i to będzie miało przełożenie na plon. Widać na niektórych polach, że rolnicy zastosowali mniej azotu, szczególnie w zbożach, w kukurydzy też, chociaż troszkę mniej. Deficyt azotu może się przełożyć na to, że nasiona rzepaku będą trochę drobniejsze na wielu plantacjach, ale nie wszędzie. Wielu rolników będzie miało dobry zbiór.

Czy szkodniki były większym utrapieniem dla rolników niż zwykle?

Były problemem w rzepakach. Jak wystawialiśmy naczynia, czy to żółte, czy lepy, to okazało się, że na większości plantacji trudno było wyznaczyć próg szkodliwości. W niewielu przypadkach zanotowano przekroczenie progu szkodliwości przez szkodniki, w tym przez chowacze: brukwiaczka, podobnika czy czterozębnego. To spowodowało, że trudno było podjąć decyzję, kiedy wykonywać zabiegi. Były one konieczne, ale w tym roku mieliśmy do czynienia z loterią, kiedy, co i jak. Potem weszły szkodniki łuszczynowe, ale generalnie tam, gdzie zapas azotu był odpowiednio duży, warunki pogodowe sprawiły, że aż tak dużego nasilenia pryszczarka kapustnika i innych łuszczynowców generalnie nie było. To nie znaczy, że nie wystąpiły w ogóle. Pojawiły się, szczególnie na obrzeżach, natomiast umiarkowanie.