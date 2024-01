Temperatura w Kujawsko-Pomorskiem rośnie i zimy nie widać. Latem taki wyż oznaczałby upał

W poniedziałek maksymalna temperatura na Kujawach i Pomorzu wzrosła do 5-6 stopni Celsjusza, ale noc i poranek z poniedziałku na wtorek będzie jeszcze z lekko minusową wartością.

Za to noc z wtorku na środę ma być już cieplejsza – do 2 na plusie i tak będzie przez kilka kolejnych nocy. W sobotę 3 lutego termometry wskażą do 8 stopni Celsjusza, zaś w niedzielę i poniedziałek słupek rtęci podejdzie do 6-7 kreski.