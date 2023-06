Tereny od PKP w darowiźnie dla Chełmna! Pomógł minister Krzysztof Szczucki. Burmistrz nie podziękował na konferencji

Jak udało się doprowadzić do bezpłatnego przekazania działki od PKP SA miastu? Dzięki pomocy lokalnych działaczy PiS-u: Arkadiusza Stefaniaka i Piotra Siębora oraz zaangażowaniu ministra Krzysztofa Szczuckiego.

- Zadzwonili do mnie z PKP SA z informacją, że miasto Chełmno złożyło do nich dwa wnioski. Jeden, sprzed trzech lat, dotyczył przekazania działki w darowiźnie. Nie został pozytywnie dla miasta załatwiony. rugi dotyczył tego, że miasto rozpoczyna procedurę wywłaszczenia tych gruntów - informuje Arkadiusz Stefaniak, wójt gminy Kijewo Królewskie. - W PKP chcieli, by miasto jeden z wniosków wycofało. Zadzwoniłem więc do burmistrza Mikiewicza zapytać o tę sprawę. Mówił, że nie mają już czasu, aby czekać na przekazanie przez PKP działki, stąd jest zmuszony rozpocząć procedurę wywłaszczenia. Burmistrz zapytał, czy mogę pomóc i wesprzeć jego starania. Pomyślałem, by prosić o pomoc dla miasta bardzo przychylnego naszemu regionowi, ministra Krzysztofa Szczuckiego. Udało się to załatwić w dwa tygodnie - decyzją ministra infrastruktury teren należy do miasta Chełmna.