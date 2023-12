Terminal Intermodalny w bydgoskim Emilianowie czeka na decyzję sądu. Ekolodzy sprzeciwiają się wyrębowi lasu

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej dużej inwestycji infrastrukturalnej wydał 4 lipca 2023 roku wójt gminy Nowa Wieś Wielka, na terenie której terminal ma powstać. Bydgoskie Forum Ekologiczne (BFE) odwołało się od tej decyzji 17 lipca do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. To zaś w orzeczeniu z 8 listopada podtrzymało decyzję środowiskową, nadając jej też status wykonalności. Jednak 24 listopada BFE zaskarżyło decyzję środowiskową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.