To była rekordowa kampania w Cukrowni w Kruszwicy. Wyprodukowano ponad 200 tysięcy ton cukru

Ostatnim etapem kampanii, po przerobie buraków cukrowych, było wytwarzanie cukru z soku gęstego, zmagazynowanego w specjalnym zbiorniku, wybudowanym 5 lat temu. Pięć takich zasobników o pojemności około 150 tys. m sześć., zlokalizowano w trzech cukrowniach Krajowej Grupy Spożywczej SA. To była opłacalna inwestycja. Odkładanie soku gęstego umożliwia bowiem zwiększenie mocy przerobowej cukrowni, a tym samym skrócenie okresu przechowywania i przerobu buraków w trudnych warunkach zimowych.

A jakie efekty osiągnął kruszwicki zakład w ostatniej kampanii? Przerobiono niemal 1,4 mln ton słodkich korzeni z polaryzacją (zawartość cukru w burakach) 16,75 proc. Wyprodukowano zaś 200,7 tys.ton cukru.

- Nie był to wcale łatwy rok dla 3605 rolników, uprawiających buraki dla kruszwickiego zakładu. Wprawdzie siewy roślin przebiegały w optymalnych warunkach pogodowych i do czerwca sprzyjały one wegetacji, to jednak duże upały w lipcu, sierpniu i we wrześniu spowodowały słaby przyrost masy korzeniowej. Poza tym susza spowodowała wtórne zachwaszczeni plantacji. Ponadto w listopadzie wystąpiły problemy ze zbiorem plonów - mówi Joanna Skrzypek, rzeczniczka prasowa Krajowej Grupy Spożywczej SA.