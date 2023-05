King Szczecin - Anwil Włocławek 81:67 (13:12, 19:7, 27:20, 22:28)

Trener Frasunkiewicz liczył, że decydujący okaże się w takiej sytuacji mental i doświadczenie z europejskich bojów. To jednak jego zespół grał bardziej nerwowo i w 1. kwarcie zaliczył aż 8 strat i żadnego trafienia z dystansu. Włocławianie dużo faulowali w ataku i w 2. kwarcie zaczęli tracić dystans do Kinga (25:15 w 15. minucie).

Anwil Włocławek rozpoczął od dobrej obrony, przechwytów, zbiórek ofensywnych. Było 4:0 i mogło być jeszcze lepsze otwarcie, gdyby wpadły "trójki" z kilku czystych pozycji. To był klincz w pierwszych minutach, a koszykarze mieli duże problemy z egzekucją swoich akcji. Tego należało się spodziewać, bo po czterech meczach w serii wszyscy doskonale znali swoje mocne i słabe strony.

King Szczecin - Anwil Włocławek 76:77. Mecz nr 2 - I runda play off EBL [zdjęcia]

Anwil Włocławek bardzo cierpiał w ofensywie i nie potrafił znaleźć drogi do kosza z żadnej strefy parkietu. Dopiero w 16. minucie udało się w końcu trafić z dystansu. W najważniejszym meczu ligowym w sezonie Anwil Włocławek zagrał po prostu koszmarną połowę: 7 trafień z gry (1/11 z dystansu), aż 14 strat, totalny chaos, momentami wręcz bezmyślność (faule niesportowe!) - można było dziękować losowi, że King zdobył w tym czasie tylko 13 punktów więcej.

Terminarz meczów King Szczecin - Anwil Włocławek w I rundzie play off EBL

Falstart Anwilu Włocławek. Porażka w Szczecinie na otwarcie play off

Liczyliśmy na odrobinę spokoju i skuteczniejsze akcje po przerwie, ale to King zaczął od serii 6:0. Przewaga urosła do 19 pkt, a trener Frasunkiewicz szybko musiał prosić o czas, żeby ratować resztki szans na półfinał. Po przerwie Sanders... stracił piłkę i Cuthbertson zdobył łatwe punkty z kontry. Dopiero w 25. minucie pierwsze trafienie z gry Luke'a Petraska.

King czuł się coraz swobodnie, z dystansu w 3. kwarcie trafiali Brown i Borowski, a przewaga rosła nawet do 26 punktów. Dopiero na sam koniec tej części włocławianie wreszcie zagrali lepszy basket, za 3 trafiał Greene, ale to pozwoliło jedynie zmniejszyć straty do 18 punktów.

Włocławianie walczyli do końca, w ostatniej kwarcie udało się zmniejszyć straty do 13 pkt (70:57 w 36. minucie), ale na więcej zabrakło już po prostu czasu.

King w półfinale zagra ze Stalą Ostrów, w drugiej parze zmierzą się Śląsk Wrocław i Legia Warszawa.