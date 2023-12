W Bydgoszcz będą szkolić. Powstaje Akademia Czarnego Gryfa

W Bydgoszczy kuźnią talentów od dawna jest miejscowy BTŻ, a dobrą rękę do szkolenia ma Jacek Woźniak.

- Mam nadzieję, że Wiktor szybko do nas wróci - mówi Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - Nie ukrywam, że marzy mi się taka drużyna, która będzie oparta na wychowankach klubu . Jej kapitanem będzie Przyjemski, a w składzie będą też Pawełczak, Putkowski, Maroszek - wylicza.

Bydgoski klub w ostatnich latach doczekał się kilku niezłych wychowanków. Wystarczy wspomnieć Szymona Woźniaka (obecnie Stal Gorzów), czy podbijającego żużlowe tory juniora Wiktora Przyjemskiego. Ten drugi, ostatni sezon zakończył jako lider Abramczyk Polonii i najlepszy zawodnik całej I ligi. Po sezonie trafił natomiast do ekstraligowego Motoru Lublin.

Niedługo pojawi się kolejny podmiot, który będzie miał na celu szkolenie młodych żużlowców. - Powołujemy Akademię Czarnego Gryfa - mówi Kanclerz. - To pomysł mojego syna Przemysława. Nie będzie to konkurencja dla BTŻ, bo chcemy szkolić młodzież w wieku 12-16 lat. W styczniu, a być może już pod koniec roku, ogłosimy nabór. Chcemy kupić trzy, cztery motocykle, z których młodzież będzie mogła korzystać. Rozmawiamy już ze sponsorami i partnerami, żeby wsparli tę inicjatywę. Poza motcyklami, chcemy zapewnić pełne wyposażenie; kevlary, kaski i inne potrzebne rzeczy. To jest drogi sport i rodziców często nie stać na takie inwestycje. A chcemy dać szansę wszystkim chętnym - dodaje.

Na czele Akademii ma stanąć Jacek Woźniak. - Dokona odpowiedniej selekcji i pokieruje całością - dodaje Kanclerz. - Mam nadzieję, że doczekamy się nowego pokolenia świetnych zawodników.