To są kujawsko-pomorskie kobiety z pasją! I z dużą klasą! Prezentujemy laureatki plebiscytu

Kapituła plebiscytu „Kobiety z pasją” wybrała regionalne laureatki do tego tytułu. Poznaliśmy je 24 czerwca podczas gali na Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy.

Celem plebiscytu jest uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnościami, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia oraz promowanie ich postaw. Polecamy: W województwie kujawsko-pomorskim wystartował plebiscyt „Kobiety z pasją” Panie startowały w następujących kategoriach: Nauka, Kultura i Sztuka, Sport, Działalność Społeczna i Biznes.

Kategoria Nauka - laureatka

Laureatką w Nauce została Daria Rogowska, to absolwentka UMK w Toruniu, gdzie studiowała filologię polską oraz zarządzanie informacją i bibliologią. To również absolwentka Toruńskiej Szkoły Wyższej ze specjalnością pedagogika specjalna, resocjalizacja i aktywizacja społeczna i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu kierunek psychologia menadżera w biznesie na studiach magisterskich i podyplomowych kierunek menadżer projektu. Pani Daria aktualnie pisze pracę doktorską nt.” Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym na otwartym rynku pracy”. Jest ekspertką w międzynarodowym projekcie „Ekspert Strengthening VET proffesionals for promoting cross-boredermobility in apprenceships” realizowanym w ramach programu ERAZMUS+.

Kategoria Kultura i Sztuka - zwyciężczyni i 3 wyróżnienia

W kategorii Kultura i Sztuka zwyciężyła Katarzyna Jaroszewska. Jest niespełna 22-letnią mieszkanką Ludwinowa (gmina Włocławek). W roku 2022 powołała do życia swoją fundację - Fundacja Katarzyny Jaroszewskiej „Już jestem…” po przebytej przez siebie chorobie nowotworowej. Już w czasie leczenia onkologicznego wiedziała, że pragnie działać na rzecz drugiego człowieka, ale także na szerszą skalę poprzez różnego rodzaju projekty społeczne. Kasia jest m.in. autorką czterech książek, które trafiają m.in. na oddziały onkologiczne. Ze swoją twórczością dociera zarówno do Domów Seniora, jak i do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W tej kategorii wojewoda kujawsko – pomorski wyróżnił Paulę Rakowską za aktywność kulturalną , za bycie człowiekiem bez barier i super bohaterką wspierającą inne osoby z niepełnosprawnościami, za to że jest niepoprawną optymistką jak mówi jej mama.

Wyróżnienie TVP SA Oddział w Bydgoszczy otrzymała Adrianna Świderska za bardzo dobre wyniki w nauce, za samodzielność w życiu i za tworzenie bardzo realistycznej sztuki sama widząc otaczający świat w bardzo niewyraźnych kształtach i barwach.

Kategoria Sport - laureatka i 3 wyróżnienia

Laureatką w kategorii „Sport” została Paulina Przywecka – Puźlak.To uczestniczka Paraolimpiady w Tokio w 2020 roku, siedemnastokrotna medalistka Mistrzostw Polski, zdobywczyni medalu Pucharu Świata w podnoszeniu ciężarów. Pani Paulina pomimo braku prawej nogi zdobywa największe osiągnięcia w podnoszeniu ciężarów i jest wzorcem osobowym do naśladowania w połączeniu dwóch ról życiowych jako sportowiec, i jako mama.

Również w Sporcie przyznano wyróżnienia – Uniwersytet WSB MERITO w Toruniu dla Moniki Walczak za to, postawę pokazującą, że niepełnosprawność to nie koniec życie a wręcz początek nowych możliwości.

Działalność Społeczna - tytuł główny i 2 wyrożnienia

W Działalności Społecznej wygrała Barbara Tuptyńska za całokształt działalności. To założycielka i prezes, kierownik WTZ w Brodnicy, działacz społeczny na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Inicjatorka i organizatorka wielu imprez na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Radna miasta Brodnicy przez 5 kadencji. Nagradzana przez władze samorządowe powiatu i województwa kujawsko – pomorskiego. Pani Barbara Tuptyńska to świetny organizator, menager, kreator polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Współtworzyła Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy udowadniając, że praca to dla osób z niepełnosprawnością intelektualną najlepsza terapia. Jest inicjatorką powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brodnicy. Aktywizuje osoby starsze i przyczynia się do ograniczenia poczucia samotności, promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wyróżnienie POPON otrzymała Sylwia Drozdowska za stworzenie modelowego, skutecznego systemu uzyskiwania samodzielności poprzez zajęcia aktywnej rehabilitacji,

Laureatka w Biznesie

Laureatka w Biznesie to Katarzyna Stranz – Kaja. Jej zainteresowania i życie zawodowe od wielu lat skupiają się na szeroko pojętej ochronie zdrowia. Doświadczenie w tym zakresie zdobywała pracując w placówkach ochrony zdrowia oraz w NFZ, w tym kierunku posiada również wyższe wykształcenie. Przez kilka lat prowadziła w Bydgoszczy Centrum Dziecka i Rodzica - miejsce spotkań i rozwoju dla Dzieci i Rodziców - także dla Rodziców Dzieci z Zespołem Downa. Z czasem Centrum stało się również miejscem spotkań także dla Seniorów. 4 lata temu Kasia przeszła operację serca i od tego czasu jest osobą z niepełnosprawnością, której nie widać na co dzień. Pani Kasia to osoba o wielkim sercu, bardzo wrażliwa i empatyczna, zawsze służąca wsparciem i pomocą. Prowadzone przez nią miejsca miały szczególny charakter - były zawsze przyjazne i otwarte dla wszystkich uczestników.

