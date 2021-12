To wspaniałe barokowe Drezno, miasto dwóch królów Polski [ZDJĘCIA] Marek Weckwerth

Widok na Drezno i Łabę z galerii na kopule monumentalnego kościoła barokowego pw. Marii Panny (niem. Frauenkirche), odbudowanym po zniszczeniach wojennych Fot. Marek Weckwerth Zobacz galerię (45 zdjęć)

Drezno, czyli w oryginale Dresden, to jedno z najpiękniejszych miast Niemiec i to pomimo strasznych zniszczeń doznanych pod koniec II wojny światowej przez aliancie lotnictwo. To dawna stolica elektoratu Saksonii, która pod koniec XVII wieku za sprawą wyboru Augusta II Mocnego na króla Polski, stała się obok Warszawy drugim miastem rezydencjonalnym królestwa.